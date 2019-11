Poliitikud magasid põlevkivienergeetika lõpu tuleku maha

Tänavu, mil Eestis on elektritootmine varasemaga võrreldes poole võrra vähenenud ja ligikaudu tuhat töökohta Ida-Virumaal kadunud, on selliseid sõnavõtte kõlanud eri erakondade poliitikute suust.

Kui see on tõepoolest ammu teada olnud, siis on põhjust küsida, miks need erakonnad, kes on sel sajandil valitsuses olnud, pole selleks olukorraks valmistunud. Ükskõik, kas peaministriportfell on olnud parajasti Reformierakonna või Keskerakonna käes, ikka on aastast aastasse oodatud riigieelarvesse Eesti Energialt kümnetesse miljonitesse eurodesse ulatuvat dividenditulu, mis on suuresti tulnud põlevkivielektri müügist. Kui liita siia juurde ka sellelt tööstusharult laekunud muud maksutulud, siis tagasihoidlikult hinnates on see riigile viimase kümne aastaga toonud vähemalt miljard eurot. Ida-Virumaale tagasi on tulnud sellest mitu korda vähem.

Kui pereisale öeldakse üles töökoht kaevanduses ja pereemale elektrijaama sööklas, siis on neil vähe abi abstraktsetest aruteludest idufirmade või rohemajanduse arendamisest.

Kui on teada olnud, et heitmekvootide poliitika suretab põlevkivienergeetika välja, siis kus on olnud valitsuse tõhusad programmid sellega kaasnevate sotsiaalmajanduslike tagajärgede leevendamiseks? Aastaid kestnud vaidlused selle üle, kas Ida-Viru programmi suunata aastas kolm, neli või viis miljonit, ei ole 140 000 elanikuga piirkonna peamises majandusharus toimuvate muutuste ulatust ja mõju arvestades ju ometigi tõsiseltvõetav kaaluviht.

Kui Reformierakonna juhtfiguurid räägivad nüüd, et põlevkivisse jätkuv investeerimine pole mõistlik ja peame tegema pingutusi, et piirkonnas vajalikku tööstuspööret teha, on asjakohane küsida, miks nad siis ei pingutanud, kui nad Eesti valitsust pikka aega juhtisid. Sama küsimuse tasub suunata ka Keskerakonnale ning valitsusvastutust jaganud Isamaale ja sotsidele. "Alibiga" saaks selle teema mahamagamises arvestada vaid veidi üle poole aasta riigis võimul olev EKRE.

Ida-Virumaa inimesed ei ole mingid silmaklappidega põmmpead, kes tuima järjekindlusega kaitsevad põlevkivienergeetika jätkumist. Siinsed inimesed on kogenud põlevkivi põletamisega kaasnevaid mõjusid tervisele ja elukeskkonnale selgemalt ja vahetumalt kui mis tahes agarad kliimaaktivistid, poliitilist kasu otsivad targutajad või suunamudijad.

Inimesed tahavad lihtsalt teada, mis ja millal tuleb kokkutõmbuva põlevkivienergeetika asemele, et elu piirkonnas ei hääbuks samamoodi, nagu on läinud näiteks omaaegsetes kaevandusasulates Viivkonnas või Sirgalas. Kui pereisale öeldakse üles töökoht kaevanduses ja pereemale elektrijaama teenindavas sööklas, siis on neil vähe abi abstraktsetest arutlustest idufirmade või rohemajanduse arendamisest. See ei tähenda, et sellega tegelema ei peaks, kuid see ei lahenda praegu tekkinud probleeme.

Vale oleks etteheiteid teha ainult keskvõimule. Põhjalikult peaksid peeglisse vaatama ka Ida-Virumaa omavalitsuste ja eelkõige suuremate linnade juhid. Nemad peaksid hästi tundma olukorra tõsidust, pakkuma välja omavahel läbivaieldud ja argumenteeritud lahendusi, millest oleks maakonna elu parandamisel reaalne abi, ja siis nõudma selgasid kokku pannes valitsuselt nende plaanide elluviimiseks raha.