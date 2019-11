Teisipäevane libedus põhjustas Ida-Virumaal 12 avariid

Politsei teatel tõi teisipäevane ootamatu ilmastikuolude muutus endaga Ida-Virumaal kaasa 11 liiklusõnnetust. Need andmed olid politseil kella 14.30se seisuga.

"Seni on läinud õnneks ning kahjustada on saanud vaid sõidukid ning mõned liikluskorraldusvahendid," ütles Ida prefektuuri operatiivjuht Alar Karu. Ilmateade aga hoiatab, et sadada võib jäävihma, millest tingituna muutuvad liiklusolud veelgi keerulisemaks.