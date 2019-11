JUHTKIRI Jõhvis uut ajastut tähistav hoone

Samas ei valmi Jõhvis kaugeltki igal aastal 23 000 ruutmeetri suurust uut hoonet, mille maksumus ulatub üle paarikümne miljoni euro. Pealegi on kogu selle rahasumma investeerinud erakapital, mis iseenesest on väga hea märk ja peaks julgustama ka teisi ettevõtjaid siin piirkonnas suuri plaane ellu viima. Viimati ehitati Jõhvi Pargi keskusest midagi suuremat üle kümne aasta tagasi. Seda tegi riik ja selleks objektiks oli vangla ehk koht, kuhu erinevalt kaubanduskeskusest korralikud kodanikud sattuda ei soovi.

Oluline on, et Pargi keskus ei piirduks ainult kaupluste avamisega. Hea, et veebruaris alustab seal tegevust kahe saaliga kino. Loodetavasti ei lükku väga kaugesse tulevikku ka keskuse praegu veel väljaehitamata teisele korrusele kavandatud laste suure mängumaa ja treeningusaalide rajamine, mis praegu ärilisel põhjusel tegemata jäi.

Selles, kas ja millal kerkivad Pargi keskuse juurde jäähall ja ujula, on võtmeküsimuseks ka arendajate ja kohalike võimude koostöötahe. On selge, et sellised objektid ei valmi ilma omavalitsuse garantiideta, mis tähendab kohustust osta kindel arv tunde. See peaks olema samas odavam lahendus kui ise selliseid kulukaid objekte ehitada ja hiljem ülal pidada.