Narva Vaba Lava teatrikeskuses näeb Endla teatri armastuslugu "Kopsud"

Kolmekümnendates paar, haritud ja keskkonnateadlikud inimesed, soovib last saada, kuid otsustamisel tuleb arvestada kõikide aspektidega − nii isiklike kui ka globaalsetega. Milline on õige käitumine ökoloogilise kriisi, ülerahvastatuse ja hübriidsõdade ajajärgul? Kell tiksub ja valikute tegemine on üha keerulisem. Kui kaalul on elu põhiküsimused, põimub intiimne globaalsega ja huumor tõsidusega. Mis lõpeb esimesena − maailm või suhe?