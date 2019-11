Kohtla-Nõmmel võib levida mürkalkohol: leitud on kolm surnud meest

Novembrikuu jooksul on tegemist juba kolmanda surmajuhtumiga Kohtla-Nõmmel.

Uurimisega on tänaseks tuvastatud, et kolm meest tarvitasid ühiselt alkoholi, teatas Ida prefektuuri pressiesindaja. Sellest tulenevalt ei saa välistada, et meeste surma põhjuseks võib olla alkoholimürgitus, kuid täpse põhjuse selgitab välja ekspertiis.