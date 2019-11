Jõhvi jooksis Pargi keskusele tormi

23 000 ruutmeetri suurune Pargi keskus on Kohtla-Järve ja Jõhvi piirkonna suurim keskus, kus müüakse toidu- ja esmatarbekaupa, moekaupa, kodukaupa, pakutakse toitlustust ning teenuseid. Keskuse suurim rentnik on 3500 ruutmeetri suuruse müügisaaliga Coop Maksimarket. Rahvusvahelistest kettidest on Pargi keskuses esindatud H&M, New Yorker, CCC, Takko Fashion ja Pepco. Samas on keskuses uue kodu leidnud ka mitmed varasemast Jõhvis tegutsenud kauplused, muu hulgas Rademar, Sportland, Koduekstra ja Expert.

Osaühingu Jõhvi Pargi Arendus Kaubandus juhatuse liige Urmas Sardis ütles, et nende ettevõte tuli Pargi keskuse suurosanikuks, kuna on Rakvere ja Võru kogemuse põhjal veendunud, et sellistel keskustel on tulevikku ka Tallinnast ja Tartust väiksemates linnades. "Jõhvi tulemine oli loogiline jätk. See on täiesti ratsionaalne otsus, sest Jõhvis ja selles ümbruskonnas elab ligikaudu 50 000 inimest. Aeg nõuab ka siin tänapäevaseid keskusi," sõnas ta.

Pargi keskuse juurde kavandatud jäähalli ja ujula ehitamine sõltub Sardise sõnul suuresti koostööst kohaliku omavalitsusega ning inimeste vajadustest. "Tuleb hinnata, kuidas neid ratsionaalselt majandada saab. Pangad vaatavad ikka oma Exceli tabeleid ja sotsiaalprogrammid nendel puhkudel ei tööta," ütles ta.