Lüganuse kaotas ühe abivallavanema koha

Lüganuse vallavanem Viktor Rauam põhjendas ühest abivallavanemast loobumist sellega, et nn pehmetes valdkondades, mille alla kuuluvad haridus, kultuur, sport, noorsootöö ja sotsiaaltöö, on olemas nõunikud, kes peaksid oma valdkonna juhtimisega hakkama saama. Küll ei saa loobuda arendus- ja majanduspoole abivallavanemast, kuna seal on valdkond laiem ning abivallavanemal objekte, kus käia, palju.