JUHTKIRI Mõjuvõimuga kauplemise lõhn

Ometigi pole Kauri juhitav vallavalitsus siiani välja andnud Pargi keskuse kasutusluba. Iseenesest poleks selles midagi üllatavat, kui vallavalitsus annaks loogilise ja põhjendatud selgituse, miks ta seda teinud pole. Selle asemel on nii keskuse ehitajale kui ka ajakirjandusele antud ümmargusi ja sisutuid selgitusi. "Pingutame!", "See on formaalsus!" ja teised säärased kommentaarid jätavad nii vallavanemast kui ka vallavalitsusest pehmelt väljendudes pentsiku mulje.

Küll aga võib sellise käitumise juures tunda mõjuvõimuga kauplemise lõhna. On ju teada, et selle keskuse rajamist vedanud projektijuht Allan Mänd taandus volikogus tänavu suvel Jõhvi võimuliidust. Kasutusloa väljaandmisega venitamist võibki muu hulgas tõlgendada kui hädist ja mõttetut kättemaksu. Või on see hoopiski profülaktiline signaali andmine teistele ettevõtjatele, et kohaliku võimuga tuleb ühes poliitilises paadis olla, muidu võivad tekkida probleemid?