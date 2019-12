Koolidirektori vabastamine tõi meelt avaldanud lastele pisarad silma

Lüganuse vallavalitsuse ette oli täna hommikul kogunenud paarsada last, lastevanemat ja aktivisti, kes kaks tundi skandeerides nõudsid vallavanem Viktor Rauami rahva ette astumist ning direktori ametisse jätmist.

"Parem ikka, kui koolitunnis olla," olid vallavanema esimesed sõnad direktorit toetama tulnud inimestele ning teatas siis, et vallavalitsus on otsustanud Kiviõli 1. keskkooli direktori Heidi Uustalu ametist vabastada.

Rauam vastas koolijuhi toetajate pahameelele ja küsimusele, miks minnakse nende hea kooli kallale, et hea kool ei kao kuhugi. Vallavalitsus määrab direktori kohusetäitja ning hakkab uut juhti otsima.

Põhjus, miks Uustalu ametist vabastati, on väidetavalt poliitilise agitatsiooni tegemine koolis. Konkreetse näitena oskas vallavanem välja tuua 13. novembril koolis toimunud reforminoorte klubi koosoleku ning ehkki ürituse korraldajad on kinnitanud vastupidist, ütles vallavanem, et tegemist oli reforminoorte klubi asutamise ja presidendi valimisega. Lisaks tõi ta välja kuue aasta taguse loo, kus direktor jagas valimisreklaami. "Midagi toimus ka 2017. aastal," lisas ta, täpsustamata, millega oli tegemist.

Rauam tunnistas, et põhjuseid, miks Uustalu vabastati, on veelgi. "Asjad lihtsalt eskaleerusid ja on aeg see lõpetada. Mina olen juht, kes teeb otsuseid ja see otsus on praegu selline," ütles ta.

Rauam heitis Uustalule ette ka lojaalsuse puudumist. Uustalu kuulub koos ülejäänud Reformierakonna fraktsiooniga Lüganuse volikogus opositsiooni.

Kiviõli 1. keskkooli õpetaja Mariliis Randmer ütles, et kuna kool, sealhulgas lapsed, on juhtunust häiritud ja segaduses ning kooli töö on halvatud, võivad soovijad pärastlõunast koolist lahkuda. "Nendele, kes otsustavad jääda, selgitavad õpetajad, mis juhtus," ütles ta.

Kool on kokku kutsunud erakorralise koosoleku täna kell 18, et arutada lastevanemate ja õpetajatega, mis saab edasi. Samuti alustatakse allkirjade kogumist direktori toetamiseks. "Mainitud on ka streigivõimalust, aga see pole veel kindel," ütles Randmer.