Üks Lüganuse vallavalitsuse liige ei välista koolijuhi vallandamise tühistamist

Naur lubas samuti, et õiguskantsleri sellise hinnangu korral, astub ta ise vallavalitsuse liikme kohtalt tagasi. Ta andis ka mõista, et vallavalitsuse otsus tuleks ümber vaadata juhul, kui õnnestuks vallavalitsuse ja Heidi Uustalu suhteid parandada.

Muuhulgas kõlas koosolekul, et üheks Uustalu vallandamise põhjuseks toodud kuni 2015. aastani ametis olnud õiguskantsleri ja laste ombudsmani Indrek Tederi pöördumine koolijuhtide poole, kus paluti poliitiline agitatsioon koolist eemal hoida, ei ole enam aktuaalne. Pärast seda, kui valmisõiguse said ka 16aastased, andis õiguskantsler koos noorteorganisatsioonidega välja juhendi, mis muuhulgas ütleb, et lastel on õigus pärast koolitööd kasutada ruume, sealhulgas ka poliitiliste ürituste korraldamiseks.