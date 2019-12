Heidi Uustalu toetuseks on kogunenud juba ligemale 1300 allkirja

Mari-Liis Tikerperi (Avinurme): Kiviõli I Keskkool on kool, mida olen saanud positiivse näitena kasutada üle Eesti väga mitmetes olukordades. Samuti on see kool, mida tuuakse mulle näiteks kui kaasaegset, lastekeskset, ettevõtlikku, õppeaineid lõimivat või muidu positiivselt silmapaistvat kooli. Iga kool on väga oma juhi nägu. Juht on see, kes viib koos meeskonnaga täide nägemust maksimaalselt heast haridusest. Kiviõli kool ja selle direktor on tõestanud, et parimate võimaluste pakkumiseks ei pea asuma suurlinnas. Kiviõli kooli tegevus on toetanud Kiviõli ja ka kogu Ida-Virumaa positiivsema maine kujundamist. Nii näeb seda kõike väljapoole. Kiviõli on väga silmapaistvalt Eesti hariduskaardil ja kindlasti on selles oluline roll koolijuhil. Hoian pöialt, et see edulugu saaks jätkuda!