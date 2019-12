Heidi Uustalu toetuseks on kogunenud juba ligi 1200 allkirja

Merike Elmik (Tallinn): "Allkirjastan, sest kohalik omavalitsus on ilmselgelt teinud liiga kaasaegsele ja avatud mõtteviisiga koolijuhile. Heidi Uustalu ei jää tööta, kui Ida-Virumaa võib kaotada ühe targa spetsialisti."

Riina Järlik (Valga): "Olen külastanud Kiviõli 1. Keskkooli seoses ettevõtliku kooli koolitusega. Olen olnud vaimustuses selle kooli õpetajate ja direktori tegemisi jälgides. Kool on apoliitiline asutus. See on õpilaste ja kogukonna tugi. Jätke kool ja tema töötajad oma poliitilistest mängudest kõrvale!!"

Mari-Liis Tikerperi (Avinurme): Kiviõli I Keskkool on kool, mida olen saanud positiivse näitena kasutada üle Eesti väga mitmetes olukordades. Samuti on see kool, mida tuuakse mulle näiteks kui kaasaegset, lastekeskset, ettevõtlikku, õppeaineid lõimivat või muidu positiivselt silmapaistvat kooli. Iga kool on väga oma juhi nägu. Juht on see, kes viib koos meeskonnaga täide nägemust maksimaalselt heast haridusest. Kiviõli kool ja selle direktor on tõestanud, et parimate võimaluste pakkumiseks ei pea asuma suurlinnas. Kiviõli kooli tegevus on toetanud Kiviõli ja ka kogu Ida-Virumaa positiivsema maine kujundamist. Nii näeb seda kõike väljapoole. Kiviõli on väga silmapaistvalt Eesti hariduskaardil ja kindlasti on selles oluline roll koolijuhil. Hoian pöialt, et see edulugu saaks jätkuda!

Indrek Lillemägi (Tallinn): "Heidi on loonud Kiviõli I keskkoolist organisatsiooni, kuhu inimesed tulevad töötama ka Tallinnast ja Tartust. Juhul kui Heidi on juhina teinud vigu - me kõik vahel teeme -, on need tema positiivse mõju kõrval väga pisikesed. Arusaamatused saab selgeks rääkida, kuid teist sellist eestvedajat on Kiviõli I keskkoolile raske leida.

Luule Varinurm (Aseri): "See on kuritegu laste hea hariduse suhtes."

Maria-Eva Maasik (Tallinn): "Olnud õpilane mitu aastat koolis, kui Uustalu direkotriametis. Meeldis ja meeldib kooli toimetamine/valitud suunad. PS : ei ole reformikate poolt hääletaja, hääletan koolipere poolt."

Enel Kärbo (Liimala): Tagasi Ida-Virumaale kolides oli minu kindel nägemus see, et tulevikus käivad minu lapsed Kiviõli 1 Keskkoolis. Heidi on tugev koolijuht ning lastele väga heaks eeskujuks. Antud juhul kannatab meie laste haridus."

Ragne-Lys Paavo (Kiviõli): Allkirjastan, sest leian, et direktori ametis taandamine ei ole õiglane ega õigustatud tegevus. Sellist suurepärast ja mainekat koolijuhti on raske leida ja tema tööd ja panust selles koolis ei jõua ära tänada."

Maarja Tuul (Tartu): "Allkirjastan, sest Heidi Uustalu on haruldaselt pädev koolijuht piirkonnas kus on rohkelt keerulisi probleeme seotud hariduse ja mitmekeelsete noorte integratsiooniga. See on viimane koht kus juhid peaksid valitud olema poliitiliste vaadete tõttu ning mitte laste heaolu silmas pidades."

Lauri Hussar (Haabneeme): "Allkirjastan, sest Heidi Uustalu on väga hea koolidirektor ning kohalike omavalitsuste vägivald koolide kallal peab lõppema."