Kiviõli kooli vallandatud direktori toetuseks on kogutud üle 800 allkirja

"Seoses uudisega, et Lüganuse vallavalitsus otsustas lõpetada töölepingu Kiviõli 1. Keskkooli juhi Heidi Uustaluga, soovime avaldada toetust Heidi Uustalule kui väga heale koolijuhile ja nõuame tema jätkamist Kiviõli 1. Keskkooli juhina.

Heidi Uustalu on professionaalne koolijuht ja respekteeritud kogukonna liige. On lubamatu, et valla hariduselu juhitakse poliitilistest huvidest lähtuvalt tuues ohvriks valla laste hariduse ja tuleviku," seisab pöördumises.