JUHTKIRI Uskumatu pimedus ja lollus

Eks näiteid leiab mujaltki, aga siin Ida-Virumaal mäletavad inimesed vägagi hästi, kuidas Kohtla-Järve linnavõim tõrjus ametist poliitilistel põhjustel talle sobimatu Järve gümnaasiumi direktori Sirje Jõemaa või Jõhvi võim eesotsas Eduard Eastiga Jõhvi põhikooli direktori Liina Mihkelsoni, kes pärast võimuvahetust oma kohale tagasi sai.

Või sedagi, kuidas tänavuse aasta alguses Jõhvi vallavanem Martin Repinski rookis linnaasutusi puhtaks talle poliitiliselt vastuvõetamatutest teenekatest töötajatest. See on sidusast ühiskonnast jutlustava peaministri Jüri Ratase juhitava Keskerakonna tegelik käekiri kohalikul tasandil. Sama partei on praegu võimul ka Lüganusel.

Erakondliku poliitika kooli toomisesse võib suhtuda nii või teisiti. Kui 16aastastele õpilastele on antud valimisõigus, siis miks peaksid poliitikast huvituvad noored kogunema kooli nurga taga või kusagil võsas. Avalik poliitiline tegevus on kindlasti parem kui varjatud ning järjekindel koolide ja lasteaedade sundpolitiseerimine, millega Keskerakond on Ida-Viru linnades aastakümneid ise tegelnud ja suuresti millel ta võim ka püsib.

Kiviõli kooli ja Heidi Uustalu puhul ei osanud aga ebapiisava kohaliku elu tunnetusega vallajuhid ette näha, kuivõrd tugevasti on kohalik kogukond Uustalu selja taga. Need argumendid, millega teda maha võtma mindi − alates sellest, et õpilased sepitsesid koolis vallavõimu kukutamist −, on lihtsalt absurdselt totakad.