Ettevõtjad nõuavad Lüganuse vallavalitsuse lahkumist

Ettevõtjad ütlevad oma pöördumises, et nende tulevik sõltub otseselt noortest ja aktiivsetest inimestest, kes piirkonda jäävad ja kohalikku elu veavad. Heidi Uustalu koolijuhina on loonud sellise keskkonna, kus just sellised noored kasvavad.

Kuna tänane vallavalitsus on hakanud lammutama seda meeskonda, kes on Kiviõli koolist teinud ühe silmapaistvama kooli Eestis, leiavad ettevõtjad, et volikogu peaks võtma sirgeselgse seisukoha ja endise olukorra taastama.

Avaldame pöördumise sisu täies mahus:

Meie, Lüganuse valla ettevõtjad, teeme volikogule ettepaneku vallavalitsuse tagandamiseks.

Palume sügavalt kaaluda, kas vallavalitsuse tänase koosseisu tegevus valla hariduselu lammutamisel on teie usaldust väärt või tuleks volikogul võtta sirgeselgne seisukoht ja endine olukord koolis taastada.

Ettevõtjate tulevik kohalikus vallas sõltub otseselt noortest ja aktiivsetest inimestest, kes piirkonda jäävad ja kohalikku elu edasi veavad. Kiviõli I Keskkool eesotsas oma kauaaegse kompetentse direktori Heidi Uustaluga on suutnud luua keskkonna, kus just sellised noored kasvavad. Kõik see on olnud meeskonnatöö ja iga ettevõtja teab, et meeskond on oma juhi nägu.

Tänane vallavalitsus on asunud seda keskkonda lammutama. Koos direktoriga lahkuvad koolist paljud aktiivsed õpetajad. Lõhutud saab meeskond, kes on suutnud kooli tippu viia. Sama asjatundliku ja toimiva töökollektiivi moodustamine käiks tänasel vallavõimul ilmselt üle jõu. Ümbruskonna koolide praktika näitab, kui keeruline on uute õpetajate leidmine, seda enam, et meie vald saab külge ebaõiglase kohtleja tiitli.