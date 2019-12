NÄDALA KUJU − Heidi Uustalu

Kuigi täpsem oleks öelda ajutiselt ametist kõrvaldatud, sest sellist ulatuslikku toetust pole varem kellelegi tema kolleegidest osaks saanud ja see peab viima selleni, et Kiviõli koolipere saab oma armastatud direktori tagasi. Kui see nii ei lähe, siis on ühiskonnas midagi põhjalikult rikkis.