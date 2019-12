Purjus mees kukkus auto ette

Noaga vehkinud naine vigastas meest

Meest peksnud noormees võeti kinni

Politseinikku löönud naine peeti kinni

Naiselt rööviti käekott

Naine lõi baaris naist

Imikut löönud ema viidi politseisse

24. detsembril teatati politseile, et Kohtla-Järve Ahtme linnaosas Ritsika tänava korteris on 35aastane naine löönud oma 11 kuu vanust last. Naine on kahtlustatavana kinni peetud.