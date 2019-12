Kohtla-Järve bänd pääses aastalõpusaate finaali

Muusikasaate "Rahvas laulab" näol on tegu venekeelseid hitte esitavate kohalike muusikute võistlusega. Pühapäeval olid laval vastamisi kogenud bänd Ivetta Trio ja noor ansambel Dochka Bossa. Võistluse finaal on kavas aasta viimasel päeval ning kohtlajärvelastega võtab võidu nimel mõõtu tuntud Maardu bänd AlterEgo. Ent sel korral otsustavad võistlejate saatuse vaatajad SMS-hääletuse teel, nii et kõik soovijad saavad omadele kaasa elada ning aidata neil ka võitjaks tulla.