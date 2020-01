Peipsi ääres läksid naabrid kaklema

Varastati telefon ja raha

Politseile laekus teade, et 10. jaanuaril varastati Narvas Energia tänaval mobiiltelefon iPhone ja 20 eurot sularaha. Vargusega tekitati kahju kokku summas 750 eurot.

Kaks naist läksid kiskuma

Ööl vastu 11. jaanuari tekkis Narvas Sepa tänaval kahe mehe ja kahe naise vahel konflikt, mille käigus tekitati 48aastasele naisele ja 48aastasele mehele väidetavalt kehavigastusi. Kõik asjaolud on väljaselgitamisel.

Mees ründas abikaasat trepikojas

Ööl vastu 11. jaanuari peksis 39aastane mees Narvas Rakvere tänava maja trepikojas abikaasat. Mees on kahtlustatavana kinni peetud.

Teatas ähvardamisest

Politseisse pöördus 33aastane mees, kes avaldas, et teda on ähvardatud vägivallaga. Kõik asjaolud on väljaselgitamisel.