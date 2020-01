Naisfännid läksid hokimängu ajal kaklema

Naine peksis elukaaslase vigaseks

11. jaanuaril peksis 58aastane naine Narvas Rakvere tänava ühiselamu koridoris elukaaslast, tekitades viimasele kehavigastusi. Naine on kahtlustatavana kinni peetud.

Sihtis relvaga baarikülastajat

Pangakontolt varastati raha

20aastane naine pöördus Jõhvi politseijaoskonda ning teatas, et tema pangakontolt on kaduma läinud 220 eurot. Täpsemad asjaolud on selgitamisel.