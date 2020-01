NÄDALA KUJU − Jaak Aab

Mäletate veel, kuidas ta rääkis enesekindlalt kavatsusest hakata riigi poolt maksma lisapalka kõigile siin töötavatele noortele haritlastele. Samuti on ta lubanud valitsuse Ida-Viru programmi, milles seni on aasta peale neli miljonit eurot, mitmekordistada. Esialgu on korrutustehte asemel tehtud liitmistehe, mis tähendab vaid ühe miljoni lisamist. Ta on olnud ka keskkonnatasude Ida-Virumaale tagasisuunamise pooldaja, aga kui sügisel riigikogus seda ettepanekut hääletati, olid tema erakonnakaaslased Keskerakonnast sellele vastu.

Nüüd on ta aga siiski ühte töövõitu saavutamas. Tema parteikaaslased Jõhvist on hirmsasti tahtnud valda linnaks ümber nimetada. Kulutasid isegi vallaraha rahvaküsitluse korraldamiseks, kuigi oli teada, et kehtivad seadused ei võimalda ümbernimetamist muul juhul kui omavalitsuste liitumisel. Sel nädalal tõi Aab valitsusse ettepaneku muuda seda korda nõnda, et Jõhvil tekiks see võimalus. Tööd ja leiba see juurde ei too, aga ehk teeb vähemalt vallavanem Max Kauri meele rõõmsamaks.