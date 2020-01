PÄEVA PILT Mida teevad tuletõrjujad?

Teabepäeval said kohaletulnud kohtuda pritsumeeste maskoti Nubluga ning päris päästeautoga tutvust teha. Lisaks said lapsed aimu ka sellest, milliseid kriisiolukordi võib tekkida ja millised asjad võiksid selleks puhuks kodus olemas olla. Paljud esimese klassi lapsed tunnistasid, et on hiljuti läbi elanud mitmetunnise elektrikatkestuse ja see häiris nende igapäevaelu kõvasti.