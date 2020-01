NÄDALA KUJU − Martin Repinski

Martin Repinski seebiooperlik eraelu ei vääriks suuremat tähelepanu, kui ta ise poleks juba mitmeid aastaid seda avalikkuse ette toonud, lootes küllap, et selle eksponeerimine aitab tal poliitilist karjääri teha.

See, kuidas selline käitumine mõjutab Martin Repinski tõsiseltvõetavust poliitikuna või ka ettevõtjana näiteks äripartnerite ja pankade silmis, on tema enda asi. Ent ta peaks mõtlema ka sellele, et Ida-Virumaa ühe vähese esindajana riigikogus kujundab ta hoiakuid ka selle kandi suhtes. Seepärast oleks Ida-Viru huvides, kui ta riigikogust võimalikult kiiresti ära tuleks, sest maine kahjustamise kõrval tal silmapaistvaid töövõite saadikuna ette näidata pole. Aga vastutuse tajumine pole ilmselt tema tugevaim külg.