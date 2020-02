Tahan kooli aastapäevale

Eesti haridusega keskmisest rohkem kursis olevana tean, et meie kool on suur eeskuju paljudele. Kooli aastapäevi olen mina näinud alates 1985. aastast. 35 korrast olen kohal olnud kolmekümnel. Puudunud olen Vene kroonu ja lapse sünni tõttu. Ma poleks iialgi arvanud, et kooli aastapäevale ei saa ma minna sellepärast, et seda ei tähistata.

Kõik jutud kogukonna ja võimu suhetest on räägitud ja siin pole mul midagi lisada.

Hoolimata sellest, kas Lüganuse vallavalitsusel on tõepoolest võim või on kavalamad nad lihtsalt tanki pannud, tuleb aeg, mil inimesed jäävad mäletama tegu ja käitumist.

Minu elukogemus ütleb, et kuidas tahes inimesed oma teguviise põhjendavad, juhivad meie tegusid ümbritsevad inimsuhted ja julgus ausalt oma peegelpildile otsa vaadata. Valimistel mõttetu tulemuse teinuna ennast võimukalt tundmine, sõprade reetmine ja poolte vahetamist poliitikaga põhjendamine on lihtsalt peegelpildi juhm eiramine.

Elu loob meie ümber iga päev olukordi, milles toimetame. Vaata kosmosest või mikroskoobiga, ükski neist olukordadest pole igavene. Üht- või teistviisi käitudes ja hetkedele reageerides kujundab inimene enesele mingi rolli ja ümbritsevatele endast mulje.

Nagu öeldud, elu ja olukorrad muutuvad. Ja rumal oleks arvata, et inimestel on lühike mälu: ah jaa, see on see tegelane, kes Kiviõli kooli ära käkkis.

Minu juhikogemus ütleb, et organisatsioon on edukas siis, kui vastutus, võim ja ressursid on mõistlikus koguses ühes kabinetis. Lüganuse vallajuhid on näidanud, et koolijuhti vallandades on neil võimu ja suhtekorraldajaid infosõda pidama palgates ressurssi.

Kas vallavõim võtab ka vastutuse mainelanguse, õpetajate lahkumise ja ära jäänud aastapäevapeo eest või on minu koduvalla juhtimine segamini nagu pudru ja kapsad?