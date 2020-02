KÜSITLUS Kas pelgate koroonaviirust?

FOTO: Peeter Lilleväli

Viktor Lazonen:

Me elame Hiinast kaugel. Muidugi võidakse viirus meile siia ka sisse tuua ning olukord teeb mõnevõrra muret − tagajärjed pidavat hirmsad olema. Rohkem muretsen aga oma lähedaste ja lapselaste pärast. Eelkõige peab riik profülaktikameetmeid rakendama. Põhiline on infol silma peal hoida ning sellest olenevalt ka meetmeid rakendada − kui see viirus meieni jõuab, siis panen ka maski ette.

FOTO: Peeter Lilleväli

Ljubov Kudrjavtseva:

Pelgan isegi tavalist grippi. Püüan suure hulga inimeste kogunemise kohtadest võimalust mööda hoiduda ning massiüritustel ja poodides ei käi. Polikliinikus käin maskiga, see on mul alati kotis kaasas. Seda võib ka perearstilt küsida − küll ta annab.

FOTO: Peeter Lilleväli

Juri Blinov:

Ei pelga. Seni pole mul mööda haiglaid joosta tulnud, ainult hambaarsti juures olen käinud − ja teda ma kardan. Kui aga tõsiselt rääkida, siis koroonaviirusest räägitakse ja kirjutatakse palju, kuid meil pole ju regioon, kus palju hiinlasi käiks. Väike hirm on küll, kuid arvan, et meieni see viirus jõuda ei tohiks. Kui rääkida profülaktikast, siis lennujaamades tasuks väga põhjalikku kontrolli teha, võib-olla isegi võtta kasutusele spetsiaalne ankeet, et teha kindlaks, kas reisija on potentsiaalselt ohtlikke regioone külastanud.

FOTO: Peeter Lilleväli

Olga Milovanova:

Pelgan küll. Elan koos väikeste lastega ning isegi tavaline gripiviirus on ohtlik. Profülaktika on meil hea: sööme iga päev sibulat ja küüslauku, massiüritustel ei käi ning väldime üleüldse rahvarohkeid kohti − poeski käin üksi.

FOTO: Peeter Lilleväli

