Endist elukaaslast jälitanud mees võeti kinni

Üks paar ründas teist

Vägivaldsed emad viidi politseisse

31. jaanuaril teatati politseile, et Narvas V. Gerassimovi tänava korteris lõi 39aastane naine oma 18aastast tütart. Politsei pidas lööja kahtlustatavana kinni.

Samal päeval tuli teade, et Kohtla-Järvel Endla tänava korteris tekitas 36aastane naine valu oma 15aastasele tütrele. Politsei pidas naise kahtlustatavana kinni.

Jalakäija jäi vöötrajal auto alla

Pussitatud mees läks perearstile

31. jaanuaril pöördus Sillamäe perearstikeskusesse 38aastane mees, kelle kehas oli noahaavad. Mehe ütluste järgi löödi teda 30. jaanuaril Sillamäel Kalda tänaval. Kõik juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Vargad ehitusjärgus majas

31. jaanuaril teatati politseile, et ajavahemikul 25.-31. jaanuar on sisse murtud Jõhvi vallas Pauliku külas asuvasse ehitusjärgus majja, kust varastati tolmuimeja ja valgusteid. Esialgne kahju on 3000 eurot.