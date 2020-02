JUHTKIRI Valearvestus Jõhvi uue koolimaja planeerimisel?

Ühelt poolt on tore, et Jõhvi linnapilti lisandub uus nüüdisaegne hoone. Eesti riik saab samuti näidata, et on panustanud Ida-Virumaa arengusse ligi viis miljonit eurot, millele, tõsi, Jõhvi maksumaksjad peavad omalt poolt ligemale 2,4 miljonit eurot juurde panema. Jõhvi pargi servas asuv uusehitistest hariduslinnak saab gümnaasiumile, lasteaiale ja spordihallile uue koolimaja näol väärt täienduse, mille kõrval peaks enam-vähem samal ajal valmima ka staadion.