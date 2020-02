"Päts on võimas. Võimsam kui elus," kiidab Harjumaa Memento juhatuse liige Heidi Ivask, kui on pronksivalutöökojas Eesti Vabariigi esimesele presidendile pilgu peale visanud. Sauele on ta sõitnud kohtuma skulptori Seaküla Simsoniga. Nagu ka Toila vallavanem Eve East, kes on küll pronksi valatud Pätsi pildil näinud, aga elusuuruses kohtub ta peagi Oru parki ehtiva riigimehega esimest korda.