Jõhvis esineb üks stiilsemaid Straussi-interpreete

Peter Guth, keda on nimetatud Strausside muusika üheks stiilsemaks tänapäevaseks esindajaks, on üle maailma tuntud tänu Straussi muusika esitamisele talle omasel unikaalsel viisil.

"Nagu Strauss"

Tuttav aastavahetuse kontsertidelt

"Guthi seltsis möödub kaks tundi kvaliteetset klassikalist muusikat nii kiiresti, et kui tavaliselt võib publiku seas näha nii mõndagi tööpäevast räsitud tukkujat, siis mitte saalis, kus juhatab Guth. Kogenud Viini muusika eksperdi ja meelelahutaja seltsis on nauditav kontserdikogemus garanteeritud nii kogenud klassikalise muusika kõrvadele kui ka alles alustavatele muusikahuvilistele," ütleb korraldaja.

1978. aastal Peter Guthi asutatud Viini sümfooniline Straussi festivaliorkester on eriline, sest paljude Viini sümfooniaorkestrite seas on kollektiiv üks väheseid, kellel on au juba viimased 20 aastat anda traditsiooniline uusaastakontsert Viini kontserdimajas. Viini aastavahetuse kontserdid on ühed oodatumad suursündmused miljonitele muusikasõpradele üle maailma. Tänaseni esineb rahvusvaheliselt tuntud orkester Viini muusika originaalse interpretatsiooniga nimekates kontserdisaalides üle maailma, Euroopast Jaapani, Hiina ja Lõuna-Koreani.