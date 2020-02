Kaja Kallas: valitsusel peaks olema plaan, kuidas Ida-Virumaal tööstuspööret teha

Tellijale

Kuidas sai tekkida selline olukord, et Ida-Virumaal on kadunud aasta jooksul ligikaudu tuhat hea palgaga töökohta ja Eesti, kes seni oli elektri eksportija, peab nüüd poole vajaminevast elektrist sisse ostma, kusjuures turult, kuhu tuleb probleemideta sisse Venemaa kvoodivaba elekter?

Kui 2010. aastal tehti otsus rajada uus [Auvere] põlevkivielektrijaam, siis ma kirjutasin, et kui vaatame Euroopa ja ka globaalsemaid trende, siis pole see võib-olla kõige mõistlikum ja peaks mõtlema jätkusuutlikumaid plaane. Oli teada, et avatud turul liigub elekter sinna, kus on odavam hind, ja kui teame, et elektri tootmise kulule tuleb juurde CO2 kvoodi hind, siis põlevkivielekter ei ole enam odav elekter.