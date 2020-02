Ida-Virumaal lisandus riigimetsa 39 kilomeetrit teid

"Kuna Ida-Virumaa on nii suure metsamassiiviga, siis on ta peaaegu alati esimese viie, kui mitte esimese kolme seas," ütles RMK metsaparandustalituse juhataja Margus Reimann.

Vajadus uute teede järele ei kao tema sõnul ka edaspidi: "Ikka on vaja kuskil mingitele metsaosadele juurde pääseda; eramaaomanik ütleb, et üle tema maa enam sõita ei tohi, või omavalitsus, et selle küla vahel enam raskete masinatega ei sõida; tekivad looduskaitselised piirangud, näiteks tuleb mingi lind kusagile pesitsema."

"Mõned on küll kahtlased, väga pehmed. Lootsime neid talvel teha, aga kuna talve ei olnud, siis võib tulla tagasilööke. Suur teetööde plaan on meil Alajõe ja Vaikla kandis, kus plaanime korda teha 16 kilomeetrit," märkis Reimann.

Korras ja kvaliteetsed metsateed on vajalikud eelkõige selleks, et metsamaterjali oleks võimalik metsast välja vedada pinnast kahjustamata iga ilmaga, mis on praeguste soojade talvedega eriti oluline. Samuti lihtsustavad need looduskaitsetööde tegemist, kergendavad metsatulekahjude kustutamist ning muudavad mugavamaks looduses liikumise.