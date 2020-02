Anvar Samost: korduv, kuid ajas kahanev Vene telekanalite väljakutse

Mida teha PBKga? Sama kindlalt nagu talvele järgneb kevad, jõuab Eesti avalik mõttevahetus teatava regulaarsusega selle küsimuseni. Nüüd siis Lätist alanud ja Eestis PBK omanikfirma kontoris läbiotsimise kaasa toonud uurimise tõttu − aga kui põhjus Vene telekanalite üle vaielda on alati erisugune, siis pakutavad lahendused kipuvad samad olema.

Enamik inimesi Eestis Venemaa telejaama Pervõi Kanal Baltimaade turule toodetud mugandust PBK ei vaata. Enamgi veel, tegelikult on PBK viimasel aastal isegi RTR Planeta nime kandvale sõsarkanalile alla jäänud ja püsib vaatajate turuosalt nelja ja viie protsendi vahel. Lätis on PBK-l vaatajaid üle seitsme protsendi, mis samuti kunagiste tippaegadega võrreldes midagi erilist pole.

Oma uudistega seob PBK end meie inforuumi ja annab mõju siinsesse poliitikasse.

Sellele, miks PBK vaadatavus nii Eestis kui ka Lätis on langenud, võib leida erisuguseid põhjusi. Televisiooni roll meelelahutajana on üldse languses ja koos põlvkondade vahetumisega on see muutus pigem kiirenev. Muidugi on oma osa ka viisil, kuidas Kreml on kahe peamise üleriigilise telekanali rollid ümber mänginud.

Samas on PBK ikkagi Eestis tähtsam kui RTR, sest nemad pakuvad Moskvas toodetud programmi kõrval kohalikke, Tallinnas tehtud saateid, sealhulgas uudiseid. See seob nad meie inforuumi ja annab mõju siinsesse poliitikasse. Omal ajal tegi PBK Nils Ušakovist mitmekordse ja populaarse Riia linnapea ning ilmselgelt poleks Edgar Savisaare ja Keskerakonna toetus Eesti venekeelsete valijate seas ilma PBK soosiva suhtumiseta kunagi sedavõrd kõrgele jõudnud.

Lätis ja Leedus on erinevalt Eestist Venemaa telekanaleid nende propagandistliku sisu tõttu korduvalt eetrist maha võetud. Kuuldavasti on Lätis nii saavutatud ainult seda, et PBK seirab ise Moskvast edastatavaid programme, mis lähevad eetrisse kahetunnise ajalise nihkega, ja nii on olemas võimalus omal käel sanktsioonidega ähvardav sisu ennetavalt avaldamata jätta.

Eestis on läbi aegade ja valitsuste püsinud enam-vähem üksmeelne seisukoht, et igasugune meedia piiramine selle sisust lähtuvalt on rahuajal vähetulemuslik ning ähvardab avada Pandora laeka. Poliitilises vaates on see lihtne, enesekindel ja jätkusuutlik lahendus.

Omaette küsimus on, kas PBK näol on tegemist tavalise meediaäri või millegi muuga. Viimati pidi sellele piinarikkalt vastuse leidma Postimees Grupp, kes reklaamiportfelli mitmekesistamise eesmärgil BMA telekanalite müügi üle võttis. Kas ajaleht, kes on päisesse paigutanud moto "Seisame eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise eest läbi aegade" ikka saab võtta vastu raha kontaktide eest meedias, mille sisu sellega tihti kuidagi kokku ei lähe?

Kuidas suhtuda PBKs eetriaja ostmisesse maksumaksja raha eest? Isegi siis, kui poliitikud ei osta eelarverahaga iseenda nägusid ekraanidele, vaid tõepoolest muretsevad kaasmaalaste igakülgse ja parema teavitamise pärast? Lisaks: kui vaadata BMA viimaste aastate majandusaruandeid, siis võib oletada, et Tallinna linna panuseta oleks miinus nii suur, et ärist poleks enam juttugi.

Lõviosa PBK tuludest tuleb aga tõesti vabalt turult. Kas suured Eesti ettevõtetest reklaamiandjad peaksid meediaagentuuridele püstitama ülesande koguda neid huvitavad vene kodukeelega silmapaarid kokku Moskvast sõltumatute väljaannete abil? See pole võimatu, kuid on keeruline. Aga pole kuulda, et keegi peale mõne üksiku valimiskampaaniat teinud rahvusliku erakonna oleks nii talitanud.

Me ei tea Lätis BMA suhtes alustatud uurimisest palju. Ühest küljest peaks pöialt hoidma, et selle taga mingit poliitilist motiivi poleks. Teisest küljest − ei saa välistada, et just sealt uurimisest võib tulla vastus küsimusele, kas Venemaa telekanalite edastamine Baltimaades on äri või midagi muud.