Ida-Virumaa aasta tegija 2019 on Mare Roosileht

Mare Roosileht ütles kolmapäeva õhtul Kohtla-Järve kultuurikeskuses aasta tegija auhinda vastu võttes, et tal on väga hea meel, et Ida-Virumaal väärtustatakse inimesi ja nende tegemisi. "Inimese elu koosneb aastatest, kuudest, päevadest ja hetkedest. On asju, mida saame valida ja on asju, mida ei saa valida. On hetked, mis teevad meid väga õnnelikuks, nagu see hetk praegu siin. On hetked, mil inimesed elu lendab kildudeks ja tal tuleb hakata oma elu kild killu haaval uuesti üles ehitama. Ma soovin, et te väärtustaksite iga hetke, mis teie elus on ja iga inimest, kes teie kõrval on," ütles Roosileht saalisolnutele.