Jõhvis kogunevad kogumiskaardimängu "MTG" harrastajad

"MTG" on kõige tuntum ja populaarsem kogumiskaardimäng, mis kujutab endast lahingut võimsate võlurite vahel, kes kasutavad kaartidel kujutatud loitse, võlujõuga esemeid ja olendeid vastastega võitlemiseks. Kaartidel kasutatakse viit tüüpi mana, mida tähistatakse värvikoodidega (valge, must, sinine, punane ja roheline). Ehkki mängu algses kontseptsioonis kasutati rohkelt rollimängude motiive, ei sarnane "MTG" kuigivõrd fantaasiapõhiste rollimängudega ning selles on ka märksa rohkem kaarte ja keerukamad reeglid kui traditsioonilistes kaardimängudes.