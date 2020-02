Ida-Virumaa üritused, 27.02-5.03

KULTUUR

* Põlevkivimuuseumi valges saalis kell 17 Buratino lasteaia 6. laulu- ja tantsupidu "On Virumaa Viru laste hoida".

* Tallinna tehnikaülikooli Virumaa kolledžis kell 17.30 filmiõhtu: "Must alpinist". Tasuta.

* Kohtla-Järve kultuurikeskuses kell 18 teatri JRG venekeelne etendus "See kõik on tema".

* Jõhvi kontserdimajas kell 19 kontsert "Tribute to The Beatles". Marten Kuningas, Robert Linna ja rokkiv ansambel interpreteerivad maailma popmuusika kulgu enim mõjutanud ansambli The Beatles loomingut. Pääse 15-17 eurot.