Ossipenko valimisliit suunas Jõhvi spordikooli juhtima Tamara Luigase

Direktori kohusetäitjaks määratud jalgpalliklubi Phoenix treener Igor Šaškov jõudis ametis olla vaid paar nädalat. Ta ütles, et pidi spordikooli juhi kohalt lahkuma, kuna ei saa jätta oma põhitööd ühes ettevõttes. "Nad on mind õppimise ajal toetanud ja ma ei saa sealt ära minna," selgitas ta.

Vallavanem Max Kaur teatas, et ettepanek määrata uueks spordikooli direktori kohusetäitjaks Tamara Luigas tuli abivallavanem Aleksei Naumkinilt, kes on samuti Ossipenko valimisliidu liige. Kuigi avalikkusele ei ole Luigase sporditöö kogemused ja seosed sellega teada, märkis Kaur, et "Luigas on kauaaegsete administratiiv- ja juhtimiskogemustega ning aktiivne rahvaspordi harrastaja".