Karantiin välisinvesteeringute eest

Ei ole mingit küsimust selles, et rahapesu on raske kuritegu ning sellele tuleb vastu seista ja räpased rahajõed Eestist eemale suunata. Halb on, et seejuures napib võimekust kindlaks teha, kes tegutseb puhtalt ja kes mustalt, ning seetõttu ei õnnestu pankades arvelduskontot avada ka neil ettevõtetel, kelle puhul on ohumärgiks äärmiselt kaudsed kriteeriumid. Tegu oleks justkui nõukogudeaegse kultuuriministeeriumi poolt bändile antud esinemiskeeluga selle eest, et nende repertuaaris on komisjoni liikmete silmis tundmatu ja kahtlase autori lugu, mille sõnum jääb neile arusaamatuks.

End rahapesu eest kaitstes on oht minna üle võlli, selle tagajärjel on Eesti seadmas end välisinvesteeringute eest karantiini.

Sel moel end rahapesu eest kaitstes on oht minna üle võlli, selle tagajärjel on Eesti seadmas end välisinvesteeringute eest karantiini. Justkui oleks välismaalt siinsesse majandusse tulev raha nakkusohtlik. Kui praegu leviva koroonaviiruse puhul saab kahe nädalaga selgeks, kas on nakatutud või mitte, siis välisinvestorid võivadki selgitusi ootama jääda. Pankadel pole riskiisu ja nad ei pea teenindama, keda nad ei taha, ega ka selgitama, miks nad seda ei tee. Utreeritult oleks see justkui Kreisiraadio sketš "Peen poehärra", kus müüja Vsevolod keeldub teenindamast vorsti ostma tulnud Pelle-Ludvigit.

Ülekohtune oleks heita kivi vaid pankade kapsaaeda. Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk tõdeb tänases Põhjarannikus, et rahapesuhirmus on pangad oma kraanid kinni keeranud, sest finantsinspektsioon on pangad niivõrd ära hirmutanud, et nad ei võta ühtegi liigset riski. Pankade kõneisikud kinnitavad, et tegu on seadusandlusest tuleneva uue reaalsusega, millega tulebki edasi elada.

Kipub jääma mulje, et Eestis püütakse Euroopast tulevaid regulatsioone rakendada äärmusliku usinusega, arvestamata seejuures kaasnevaid negatiivseid kõrvalmõjusid.

Aastaid tehtud pingutused välisinvesteeringute riiki meelitamisel ja majanduse arendamisel kipuvad nõnda liiva jooksma. Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kaimar Karu tõdeb tänavu veebruaris koostatud Ida-Virumaa arengut käsitlevas kirjas, et pangandussektori regulatsioon rahapesuvastaste meetmete rakendamise tõttu piirab kohalike ettevõtete ekspordivõimalusi ja uute investeeringute kaasamist piirkonda. "Praegu on oluliselt raskendatud välisinvestorite toomine Eestisse ja kohalikel eksportööridel oma tegevuse jätkamine. Kontrollimata andmetel on tuhandetel ettevõtetel arvelduskontod pankades suletud või jäetud avamata."

Ida-Virumaal on riik juba üle kümne aasta püüdnud varasematel aastakümnetel põhiliselt põlevkivitööstusele tuginevat majandust mitmekesistada tööstuparkide rajamisega. See on olnud vaevarikas ja okkaline tee. Kui põlevkivitööstus on kokku tõmbunud arvestatust kiiremini, siis uute töökohtade loomine nendel tööstusaladel on õnnestunud mitu korda aeglasemalt. Põhjusi on olnud palju, alates riigi enda aeglasest bürokraatiast maadeküsimuste lahendamisel kuni lääne ja Venemaa vahel eskaleerunud suheteni, mis külmutas hulga töös olnud ettevõtmisi nende kahe maailma piiri äärde jäävates tööstusparkides Narvas, Jõhvis ja Kohtla-Järvel.