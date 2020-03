"Elu on andnud mulle palju katsumusi, aga olen hakkama saanud. Kogemusnõustajana võin oma elust hästi julgelt ja avameelselt rääkida ning see tekitab usalduse," ütleb Anne Piir.

Anne Piir võib olla kogemusnõustajaks perevägivalla, alkoholismi, leina ja depressiooni all kannatajatele, sest on kõike seda ise kogenud. "Kogemusi, mis mul on, oleks patt kõrvale heita, kui saan neid teistega jagada," tunnistab naine, kes on võidelnud end elu päikeselisemale poolele.