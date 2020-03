JUHTKIRI Linnasüdamed korda

Promenaadid tekkisid Jõhvi, Kohtla-Järvele, veidi hiljem ka Narva ja Sillamäele (viimasel on küll renoveeritud Mere puiestee ning rannapromenaad on tegemisel). Me kõik ootasime seda, et nägusate jalakäijate alade tekkimine käivitab linnaruumi laiema korrastamise ning linnade välisilme hakkab automaatselt paranema.

Aastate möödudes tuleb tõdeda, et nii see siiski juhtunud ei ole. Kui mitte arvestada Narvat, kus promenaad ei kulge mitte linnaruumis, vaid piki jõeäärt, võib Kohtla-Järve, Jõhvi ja Sillamäe uhketel jalakäijate aladel jalutades kahel pool näha üsna kurba pilti: räämas ja lagunevate fassaadidega maju, mille armetut olekut kordatehtud promenaadid pigem rõhutavad.

Omavalitsused on võtnud mugava positsiooni, öeldes, et tegemist on eraomandiga, millega omavalitsusel pistmist pole. Omanikud (korteriühistud) jällegi väidavad, et neil on oma vähest raha tarvis panna hädavajalikumatesse kohtadesse (katused, soojustus jne) kui seinte võõpamine, ja nii need räämas majad uhkete promenaadide ääres edasi kössitavadki.