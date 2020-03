Janek Pahka – Kohtla-Järve mässaja, kes jäi kodulinna, et seda muuta

Janek Pahka ütleb, et ei lahku Kohtla-Järvelt, kuni tunneb, et suudab kodulinnas midagi muuta.

Kirju elukäigu ja laia tegevusgammaga Kohtla-Järve mees Janek Pahka oli veel seitse aastat tagasi linna keskerakondlastega ühes pundis, kui ühtäkki sai aru, et on vales seltskonnas. Pahka on mässumeelne olnud juba põhikooli ajast, kui ta juuksed roheliseks värvis ja selle eest bioloogiaeksami sooritusele ei pääsenud. Nüüd pole enam rohelisi juukseid, kuid protestimeel on alles.