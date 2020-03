Autost varastati rattad

Elukaaslast rünnanud naine viidi politseisse

Kelm võttis naise nimel laenu

Märtsis pöördus Narvas politseisse 33aastane naine, kes avaldas, et ilma tema teadmata ja nõusolekuta on tema kontoandmeid kasutatud. Tundmatu isik vormistas spetsiaalset arvutiprogrammi kasutades naise nimele erisuguseid laene summas rohkem kui 10 000 euro eest. Politsei juhib inimeste tähelepanu sellele, et nad oleksid hoolsad ega laseks enda arvutitesse installeerida ja kopeerida tundmatuid programme ega teeks seda ka ise. Selline tegevus võib viia soovimatute tagajärgedeni. Neid programme võib olla erisuguseid, üks sääraseid kasutatavaid programme on näiteks AnyDesk.