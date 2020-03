Narva linnavalitsus pälvib ebapiisavate kriisimeetmete eest kriitikat

Fraktsiooni Meie Narva liider Katri Raik pöördus linnapea Aleksei Jevgrafovi poole kirjaga, milles juhtis tähelepanu, et linnapea 13. märtsi käskkirjas "COVID-19 leviku tõkestamise meetmed Narva linna asutustes" loetletud kaheksast meetmest vaid kaks on tõepoolest kohaliku võimu reglementeeritud, ülejäänud aga lähtuvad valitsuse kehtestatud eriolukorrast.

"Teatate, et linna asutustes ja allasutustes on vajaduse korral lubatud palga vähendamine kuni 30 protsenti. Samas ei rõhuta te kodutöö võimalust, mis paljudel ametikohtadel on kindlasti võimalik. Tõsi, töökorraldajalt nõuab see sellekohaseid pädevusi. Palun teil sellisele ühepoolsele, töötajaga läbi rääkimata palgavähenduse meetmele teha õiguslik analüüs. Lisan, et teised kohalikud omavalitsused, nii palju kui mulle teada, praegu sellist meedet ei kaalu," pöördus Raik linnapea poole.

Ühtlasi tegi ta ettepaneku pöörata senisest suuremat tähelepanu eakate narvalaste paremale informeerimisele, kuna paljud neist interneti ja meedia vahendusel infot ei saa. Üks võimalus oleks avada spetsiaalne infotelefon, teine aga Tartu eeskujul teabelehtede postitamine: Tartu linnavalitsus saatis 15.-16. märtsil linnaelanike postkastidesse infolehed, kust saab vajalikku infot selle kohta, kuidas end viiruste eest kaitsta.

"On väga oluline kõiki linna eakaid elanikke, kes on viiruse kõige suurem riskirühm, julgustada end registreerima abi saamiseks. Kindlasti on linnas vabatahtlikke, kes on vajaduse korral sotsiaalabiametile nõus appi tulema," kirjutas Raik.

Põhjarannikule vastuseks saadetud kommentaaris väljendas Jevgrafov oma subjektiivset veendumust, et infolehed võivad juba iseenesest paanikat külvata ning praegust olukorda veelgi süvendada. "Äkki kehtestame veel sõjaseisukorra ka..."

"Kõiki neid meetmeid, millest Katri Raik kirjutas, me kahtlemata kas oleme arutanud või arutame. Väga meeldiv, et ta linnas toimuva pärast muret tunneb, ent samas pole vaja linnavalitsust ja meie tehtavat tööd alahinnata. Sotsiaalabiamet töötab, praeguseks on vajalikud meetmed tarvitusele võetud ning täna tehakse ära veel mõningad asjad, millest me elanikkonda edaspidi ka informeerime."

Mis puudutab eakaid linnaelanikke, siis selle kohta ütles Jevgrafov, et seda küsimust arutati 16. märtsil ning Narva sotsiaalabiamet edastab peagi uut infot.