Toila vald sulges lasteaiad kuu lõpuni

Toila vallas asuvad lasteaiad on suletud 31. märtsini; pärast seda hinnatakse olukorda uuesti.

Töötajate kaitseks

"Arutasime lasteaedade küsimust juba eelmisel nädalal. Palusime lasteaiajuhtidel enne uurida, kui kerge või raske on vanematel lapsi ära paigutada ja kuhu nad oma lapsed paigutavad, sest me ei taha ju suunata neid vanavanemate juurde. Kui esmaspäeval kokku saime, ütles Toila lasteaia juht väga selgelt, et tema tahab oma töötajaid kaitsta. Ja Kohtla-Nõmme lasteaias ei tulnud esmaspäeva hommikul kohale ühtegi last," rääkis Toila abivallavanem Kerda Eiert.

Vanematel, kes satuvad lasteaia sulgemisel keerulisse olukorda, soovitab vald võimaluse korral tööandjaga kokkuleppele jõuda ja koju jääda.

"Kõigi kolme lasteaia peale räägime üksikutest sellistest vanematest. Riik on meile öelnud ka seda, et lastehoid tuleb tagada vanematele, kes on meditsiinitöötajad, päästeametnikud ja teiste oluliste ametite esindajad. Kui selline olukord tekib, peame avama valverühma, aga praegu seda vajadust ei ole," lisas Eiert.

Munitsipaalasutuse Jõhvi Lasteaiad juhtkond on soovitanud vanematel võimaluse korral lapsed koju jätta, aga teispäeval kõik majad ja rühmad veel töötasid.

Lapsi on nimekirjas kokku 489. Esmaspäeval oli kolme maja peale lapsi rühmades kokku 59; teisipäeval veelgi vähem − 43. "See on väga hea näitaja: vanemad, kes saavad lapsi kodus hoida, teevadki seda. Suur tänu neile, et nad saavad aru olukorra tõsidusest," ütles Jõhvi Lasteaedade direktor Raili Oks.

Tema sõnul on vallavanemaga jutuks tulnud valverühmade avamine, nii et üks eesti- ja venekeelne rühm oleks kas kõigis majades või ühes kolmest. "Kolmapäeval on mul oma meeskonnaga kriisikoosolek, kus arutame selle läbi. Konsulteerime ka vallaga ning võtame üheskoos otsuse vastu," ütles Oks.

Alutagusel vajavad hoidu vähesed

Alutaguse vallas on karantiinis Iisaku lasteaed ja selle filiaal Tudulinnas. Mäetaguse lasteaeda sel nädalal mudilasi ei toodud, aga lastehoiu võimalus on avatud vanematele, kes seda töö tõttu vajavad.

"Meil on nimekirjas 78 last. Tegime esmaspäeval küsitluse ja ükski vanem ei andnud lastehoiu vajadusest teada. Üks lapsevanem ütles, et see on küsimärgiga. Kui vajadus tekib, siis õpetajad on terved, lasteaias pisikut sees ei ole ja saame lapsed vastu võtta," ütles direktor Siiri Pakkas.

Illukal on palutud lastevanematel läbi mõelda pere elukorraldus juhuks, kui lasteaia sulgemine osutub möödapääsmatuks. Alutaguse abivallavanem Kairi Soomer tõdes, et lastehoidu vajavad Illukal praegu vähesed, aga see võimalus tuleb tagada. "Kui Iisaku lasteaias karantiin lõpeb, avame kuu lõpus ka selle."

Lüganuse valla lasteaiad olid teisipäeval avatud, aga vallavalitsus tänab kõiki lastevanemaid, kes on mõistnud olukorra tõsidust ning leidnud võimaluse laps koju jätta.

Kohtla-Järvel pole sulgemisotsust tehtud