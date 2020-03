Ida-Viru sportlastel on keeruline Portugalist koju jõuda

Praegu Portugalis Albufeiras olev Jõhvi tuntud harrastussportlane Kaja Jõemets ütles teisipäeva õhtul Põhjarannikule, et hotellis toimuvad iga päev Eesti sportlaste koosolekud, kus peetakse plaani, mida teha. "Praegu anti just teada, et meie äratoomise korraldamisega tegelevad nii kergejõustikuliit kui välisministeerium," sõnas ta.

Samas märkis ta, et Albufeiras on olukord rahulik. "Siin on üsna ohutu. Uusi inimesi juurde ei saabu, küll aga lahkub. Esmaspäeval läks ära osa lätlasi ja leedukaid, Eesti jooksjad, keda on siin 90 ringis, on kõik täie tervise juures. Esialgne otsus oli, et teeme trenne vähemalt selle nädala lõpuni ja siis vaatame edasi. Samas oleme kokku leppinud, et kui erilennuk peaks tulema, siis lähme kõik koos koju ja keegi maha ei jää," sõnas ta.

Koos Kaja Jõemetsaga on Portugalis samas hotellis ka näiteks 17aastane Sillamäe käija Jekaterina Mirotvortseva, kes on püstitanud juba kümme Eesti täiskasvanute rekordit ja kuulub omaealiste maailma paremikku. 80 kilomeetrit eemal, Monte Gordos, harjutab Jõemetsa sõnul Treeningpartneri rühmaga teiste seas ka Ida-Viru üks paremaid pikamaajooksjaid Dmitri Aristov ja ka mitu Ida-Viru noorsportlast.

Jõemetsa sõnul on tal hotellituba ostetud kuni märtsi lõpuni. "Süüa saame kolm korda päevas, sellega mingeid probleeme pole," tõdes ta. "Jookseme siin mööda liivadüüne üles ja alla, mis võtab täiega läbi, pargis jookseme lõike," rääkis ta oma trennidest tundes kahju, et Lissaboni poolmaraton, kuhu ta oli registreerunud, ära jääb. "Aga küll jõuame ka võistelda, oleme optimistlikud ja seljatame viirused."

Postimees kirjutas teisipäeval, et Portugalist äratulemine on muutunud lendude tühistamiste tõttu Euroopas Eesti kergejõustiklaste jaoks aina keerulisemaks ja kulukamaks. Neil, kel on õnnestunud lennupileteid hankida, on tulnud selle eest maksta tavapärase 150 euro eest neli korda rohkem.

Treeningpartneri treener Urmas Randma ütles juba laupäeval, et mõistlik oleks Eestisse tagasi pöörduda, kuid mitmed harjutajad avaldasid Postimehe teatel seepeale lootust, et ehk pole nii pöördelist sammu siiski põhjust astuda. Esmaspäeva pärastlõunal tõdes Randma, et olukord muutub iga hetkega hullemaks ning tuleb kiirelt otsustada, kas tulla tagasi või jääda teadmata ajaks Portugali. Ta möönis, et kui hakata teisipäeval pileteid otsima, ei pruugi see tulemusi anda. Ta avaldas lootust, et äkki õnnestub viimases hädas korraldada Eestist lend, mis viiks kõik lõksu jäänud inimesed tagasi Eestisse.

Eesti Olümpiakomitee peasekretär Siim Sukles ütles teisipäeval Delfile, et seis läheb iga tunniga aina keerulisemaks, aga lootusetu see pole. "Oleme Portugali kohta käiva info valitsuse kriisikomisjonile edasi andnud. Püüame neid kuidagi valitsuse abiga ära saada. Olukorrad muutuvad. Eile me ei teadnud, et Saksamaale saadetakse laev. Täna teame. Võib-olla läheb sinna nüüd mingi lennuk," märkis ta.

