JUHTKIRI Võim peaks näitama eeskuju

Sel neljapäeval võib aga juhtuda sama lugu, kus peale Easti ei tule istungile samuti kedagi või peaaegu mitte kedagi. Sest riigis on koroonaviiruse leviku tõttu eriolukord ning soovitatav on ära jätta kõikvõimalikud kogunemised. Ja riskide mõttes ei ole erandeid, olgu tegemist rahvatantsurühma prooviga või volikogu istungiga. Sellest hoolimata on volikogu esimees istungi vallamaja saali kokku kutsunud, andes siiski inimestele võimaluse saata oma hääl arvuti teel. See viimane muidugi ei jäta saadikutele võimalust otseselt istungist osa võtta: esitada küsimusi, osaleda diskussioonis jne.

Jõhvi volikogus on 21 liiget, tavaliselt osaleb istungitel ka vallavalitsus, samuti vallavalitsuse ametnikud. Nii et me ei saa rääkida olematust riskist.