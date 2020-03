NÄDALA KUJU − Eesliinisõdalane

Aga tema on eesliinil ja peab alla suruma oma hirmud ning päevast päeva nakkusohtu trotsides oma tööd tegema. Ta on meedik, poemüüja, apteeker, tanklatöötaja, politseinik, päästja ja igaüks, kes on koroonalahingu eesliinil. Ta on see, kes peab tagama meie elutähtsad teenused, ilma milleta me jääksime hätta. Ta on meie aja kangelane, kelle olemasolu on meile nii elementaarne ja tavaline, kuid kelle puudumine tähendaks meile üleüldist kaost, et mitte öelda katastroofi. Aga mõelgem neile kõigile tänutundega praegu, mil meil kõigil on raske ning me ei tea, kas ja millal see olukord normaliseerub.