Respiraatorite tootmine kasvab Sillamäel iga päevaga

Respiraatorid on vaid üks ASi Esfil Tehno toodetest, üldiselt aga toodab ettevõte lausriidest mikro- ja nanokiududest filtermaterjale. Kui seni valmistas Esfil Tehno väike tsehh 500 kaitsemaski päevas, siis nüüd on see arv kasvanud 6000ni ning kuna nõudlus üha suureneb, kasvavad ka ettevõtte tootmismahud iga päevaga. Tootmisvõimsused võimaldavad valmistada ühe vahetuse jooksul 10 000 kaitsemaski, praegu aga valmistutakse aktiivselt ka õhtuse vahetuse töölehakkamiseks.

Esfil Tehno juhatuse esimees Araik Karapetjan ütles, et praegu on nende filtermaterjalide tootmises hõivatud ligikaudu 70 inimest, ent kavas on tööle võtta veel poolsada töötajat. Kasvava töötuse tingimustes ei tohiks sellega suuri raskusi tekkida.

"Palk on alates 600 eurost, ent kui inimene õpib kiiresti ning normi täitma hakkab, siis võib ta ka rohkem teenida," kommenteeris ta. "Väljaõpe toimub kohapeal, mingeid erilisi oskusi või teadmisi selleks vaja pole, tavaliselt piisab nädalast. Töö on täpsust ja vaeva nõudev, seepärast sobib see eriti naistele, kuna nemad on kannatlikuma meelega."

Karapetjani sõnul leiaksid nad teise vahetuse töötajad ka oma linnast, kuid sellest hoolimata ei ütle nad ära ka teistest linnadest pärit huvilistele ning on vajaduse korral valmis käima panema ka transpordi nende kohaletoomiseks. Ta usub, et suur nõudlus respiraatorite järele kestab vähemalt pool aastat.

"Väga palju tellimusi tuleb Euroopast, kuid me pingutame ja teeme kõik selleks, et tagada ka kohaliku turu varustatus, sest Eestiski valitseb praegu tohutu respiraatorite puudus − kõik helistavad ja küsivad," rõhutas Karapetjan. "Nõudlus on selline, et teise vahetuse võiks käima panna kas või hommepäev, ent selleks on vaja kõigepealt inimesed leida ja ette valmistada ning sellega me praegu aktiivselt tegelemegi."