Alutaguse hoolekeskus vajab appi hooldajaid ja meditsiiniõdesid

Lisaks eelnevale seitsmele juhtumile, selgus viimasel ööpäeva jooksul, et viirusesse on nakatunud veel kaheksa elanikku ja üks töötaja. “Ükski viimati positiivse testitulemuse saanutest haiglaravi ei vaja, kõik need kaheksa elanikku on meie oma maja isolatsioonitiivas nagu ka kaks varem nakatunut. Kolm elanikku on jätkuvalt haiglas; mõlemad töötajad on kodus isolatsioonis,” rääkis Alutaguse hoolekeskuse juhataja Kristiina Ets. Üks 90aastane mees suri ööl vastu teisipäeva Ida-Viru keskhaiglas.

Kaheksast nakatunud elanikust keegi eriti hullus seisus ei ole: mõnel on palavik ja köha, mõnel pole mingeid sümptomeid ega ka halba enesetunnet. Varem hooldekodus isolatsioonis olnud kahest elanikust on ühel väike palavik, teine tunneb ennast tavapäraselt.

Ets ütles, et ühele nakatunud elanikule kutsuti laupäeval kiirabi, aga haiglasse teda ei viidud, soovitati palaviku alandamiseks paratsetamooli anda.

“Natuke aega tagasi kutsusin ühele teisele elanikule kiirabi; eks nad siis otsustavad, kas ta vajab haiglaravi.”

Töötajaid napib

Nakkuse saanud elanikud on hoolekeskuses ühte tiiba kokku pandud ja neil on eraldi hooldaja.

Hooldajatega on olukord üsna kriitilise piiri peal. Nakatunuid on töötajate seas küll vaid kaks, ent veel 21 on ühel või teisel põhjusel haiguslehele jäänud. Mis tähendab, et 56 töötajast on 23 rivist väljas.

Keeruline on ka meditsiiniõdedega. Mitmed nest töötasid osalise koormusega ehk siis olid lisaks hoolekeskusele ametis ja muudes kohtades, kus enam ei lubata neil hoolekeskuses töötada.

“Kokku on meil mediotsiiniõdedele ette ette nähtud natuke vähem kui viis kohta, aga osakoormusi arvestades töötas meil kümme ini.mest. Praegu on alles ainult kaks täiskohaga õde,” rääkis Kristiina Ets.

Uusi, kasvõi ajutisi töötajaid on praegu äärmiselt keeruline leida.

“Hakkan nüüd järjest ühendust võtma nende inimestega, kes meile end varem on hooldajaks pakkunud. Siis meil neile tööd anda ei olnud, aga kontaktid panin igaks juhuks kirja. Ka vallavalitsusest on mulle mõningaid telefoninumbreid saadetud, helistan need nüüd kõik läbi.”

Ets rõõmustas, et hooldekeskusse on õnnestunud vähemalt uus koristaja leida. Tõsi, enne tööleasumist pidi ta koroonatesti tegema ning selle tulemus polnud pühapäeval veel teada.

“Üks inimene helistas ka hooldajakoha pärast; palusin tal CV saata, aga pole seda veel näinud. Kes teab, võibolla mõtles ümber.”

Osa töötajaid koju ei lähegi

Ets tõdes, et enam karmimaks hoolekeskuses reegleid muuta pole võimalik.

“Oleme teinud kõik, mida vähegi saab. Kahele isolatsiooniosakonna töötajale korraldas vallavalitsus hotellis toa, kus nad saavad pärast 24tunnist vahetust end välja puhata, tagatud on ka nende toitlustamine. Neli töötajat, mina selhulgas, on end sisse seadnud hoolekeskuse majas. Kõigil pole see kahjuks võimalik – paljudel on kodus lapsed või hooldatav eakas inimene, kelle pärast pikemaks ajaks eralduda ei saa.”

Ets märkis, et just need kodus ootavad lähedased on parim garantii, et töötajd ülima hoolikusega hügieeninõudeid järgivad.

“Me desinfitseerime end pidevalt ja üleni,” toonitas ta, et nakkust majast välja ei viida.

Õnneks on hoolekeskusel kaitsevarustust piisavalt, nii desovahendit, maske, kindaid ja kitleid.

“Terviseamet saatis neid jälle juurde. Nii et aidatud meid on ja olen selle eest väga tänulik.”

Rohkem laustestimisi Alutaguse hoolekeskusele ei lubatud.