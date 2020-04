Tellijale

Sugugi mitte. Mul oli hea meel, et küsiti Euroopa Liidu ja selle tuleviku kohta. Noored olid mures selle üle, kas säilib Euroopa Liidu ühine ruum, milles nad on üles kasvanud. See on neile oluline. Samuti küsiti minult, mis saab lõpueksamitest, aga seda me veel keegi täpselt ei tea. Olen kindel, et haridusministeeriumi pakutavad lahendused on sellised, mis ei diskrimineeri ühtesid õpilasi võrreldes teistega ja kõik õpilased on samasugustes tingimustes.