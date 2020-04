JUHTKIRI Koolitoit ja õpilaste lahterdamine

Teistsugust lähenemist näitavad need omavalitsused, kes ütlevad, et nemad aitavad ainult neid, kellel see vajadus on ja kes sellest teada annavad. Ent pandeemiaga seotud olukord ja sellest tulenev seisak venib üha pikemaks ning ka peredes annab see üha rohkem tunda ka majandusliku poole pealt. Kui omavalitsus seab küsimuse nii, et kes hakkama ei saa, tulgu küsigu meilt süüa, siis on selge, et paljud seda ei tee, isegi kui nende majanduslik olukord on keeruline, kuna paljudele inimestele pole see vastuvõetav. Ja tegelikult ei pruugigi omavalitsused praeguses olukorras enam omada adekvaatset pilti sellest, missugune on perede toimetulek.